Kleuters meester Toby vieren hele week carnaval

Opglabbeek - De kleuters van De Lettertuin hebben de krokusvakantie op een leuke manier ingezet. De laatste week voor de vakantie stond helemaal in thema van carnaval.

Op dinsdag hebben ze in de klas een nieuwe schrijfdansoefening aangeleerd. In de kring mochten ze eerst bewegen als een robot, waarbij nadien de bewegingen ingeoefend werden op de grote krijtborden. Het was niet zo gemakkelijk, opletten was hierbij zéér belangrijk.

In de klas hebben de kleuters verder fijn gewerkt en hebben ze mooie dingen gemaakt in de hoeken. Vooral het bouwen stond deze week centraal. Samenwerken was ook bij deze werkvorm een belangrijk onderwerp.

Tijdens een wiskundeles was iedereen flink oplettend. Ze hebben namelijk geteld met lekkere carnavalssnoepjes.

Ook het sorteren van de kleuren was een leuke oefening. Nadien hebben we bekeken van welke kleur we de meeste hadden, van welke kleur de minste en of er ook misschien evenveel snoepjes waren. Allemaal begrippen die we goed inoefenen in onze klas.

Op vrijdagochtend is de mama van Sofie iedereen nog mooi komen schminken. Wat had ze dat mooi gedaan! Iedereen zag er TE GEK uit.