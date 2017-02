PMC Cycling stelt club en toekomstplannen voor

Halveweg

Zonhoven - PMC Cycling verzorgde voor de tweede maal een clubvoorstelling. Dit keer werd de voorstelling gedaan in hun clublokaal in Zonhoven. Met heel veel trots kondigden zij ook de aanleg van hun nieuwe parcours aan in Zonhoven, waar zij Laurens Sweeck als peter zullen hebben.

Zondag 26 februari 2017 ging PMC Cycling voor de tweede keer hun club voorstellen in hun clublokaal in Zonhoven. Voor de tweede keer op rij mochten zij met veel plezier al hun rijders voorstellen, want wat gaat de tijd toch zo snel voorbij. In 2015 werd de club opgericht met 5 rijders, waarvan er nog eentje actief is in de club. In 2016 groeide het ledenaantal uit naar 54 rijders en dit jaar mogen zij uitpakken met 64 rijders.

2016 was een bewogen jaar voor hen… Als club kruisten zij de moeilijke vaarwateren van de Wielerbond betreft de erkenning als wielerschool, maar ze hielden hun koers aan en gingen vol vooruit. Uiteindelijk hebben ze de erkenning verkregen die hen toekomt.

De rijders hebben het in 2016 helemaal niet slecht gedaan. Ze behaalden met z’n allemaal de trofee van Alois Claessens. Daar zijn zij hun leden heel dankbaar voor.

Kampioenen

Tijdens het jaar 2016 hebben zij ook heel wat prijzen bij elkaar gefietst. Ze hebben heel wat Limburgse Kampioenen, Vlaamse Kampioenen, Belgische Kampioenen, Antwerpse Kampioenen in hun midden. Ze kunnen het alleen maar waarmaken door er goed mee bezig te zijn en zich verder te ontwikkelen in hun eigen niveau.

De sponsoren zijn daar uitermate tevreden over en velen van hen hebben hen dan ook beloond met een vernieuwing van hun sponsorcontract. Dit kan bijdragen tot een betere werking en de aanleg van hun eigen parcours in Zonhoven.

Voor 2017 willen zij nog een stap vooruit zetten met tal van nieuwe initiatieven. Hierdoor zien we het nieuwe seizoen weer hoopvol tegemoet. Als club zijn zij het jaar begonnen met de bouw van het nieuwe parcours in Zonhoven. Daar zullen zij wekelijks een clubtraining organiseren op dinsdag en via privétrainingen met tienbeurtenkaart op woensdag en/of donderdag verder opbouwen naar de ontwikkeling van elke renner op zich.