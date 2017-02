Antwerp wint in extremis van Lommel en speelt finale in 1B

Een gekkenhuis was het gisteren in Deurne. Antwerp en niet Lierse speelt tegen Roeselare de eindstrijd voor promotie. De Pallieters lieten diep in de tweede helft een voorsprong uit handen glippen en dat gaf de bewoners van de Bosuil vleugels. Met een gecontesteerde strafschop pakte The Great Old in de slotminuut alsnog de drie gouden punten tegen Lommel United.

Dat de emoties op de Bosuil hoog oplaaiden, bleek al in de aanvangsminuten. Targetman Owusu werd een paar keer zonder veel erg aangetikt, het hele stadion schreeuwde moord en brand. Knap van ref Van Damme dat hij die storm van protest stoïcijns over zich heen liet waaien. Iets voorbij het kwartier vielen de volgepakte tribunes even stil. Niet omdat Lommel gescoord had, wel omdat Lierse in zijn thuiswedstrijd tegen Roeselare op voorsprong geklommen was.

Rode kaart Schils

Op het half uur kreeg Lommel, dat zich stilaan in de wedstrijd geknokt had, een stevige uppercut te verwerken. Want toen Schils driest inging op Omolo, trok ref Van Damme rechtstreeks rood. Antwerp werd weer stevig de dominante partij, maar toch kreeg United voor rust nog een dot van een kans. Maletic joeg vanuit een kansrijke positie het leer echter hoog in de tribunes.

Beide teams wisselden aan de rust. Bij Antwerp moest Lallemand de falende Dierckx komen vervangen, Van Imschoot bracht middenvelder Gueroui voor aanvaller Platje. Een vreemde ingreep, want in numerieke minderheid leek United meer gebaat met een counterspits als Bertjens, dan met de hardwerkende maar statische Maletic. “We hadden na de uitsluiting van Schils te weinig balrecuperatie op het middenveld. Vandaar de inbreng van Gueroui”, verklaarde United-coach Tom Van Imschoot. “En ik bleef rekenen op de balvastheid van Maletic. Bertjens kon ik later nog inbrengen.”

Uitblinker in het bezoekende kamp was gisteren keeper Bertrams. De Nederlandse goalie had in de eerste helft een schicht van Buyl al over de dwarsbalk geduwd en stond na de kampwissel pal op een korte-afstandsraket van Corryn. In het slotkwartier kwam Bertjens dan toch, maar toen had Antwerp de belegering opgevoerd. Bertrams, die eerder twee rake doelpogingen van Omolo en Duplus afgekeurd zag wegens buitenspel, bleef baas in zijn schiettent. Tot in de slotfase het nieuws doorsijpelde dat Roeselare gelijk gemaakt had op Lierse. De Bosuil ontplofte en in een waanzinnige sfeer trapte Hairemans in de slotminuut Antwerp vanop de stip (omstreden ingreep van Neven op Camus) alsnog naar de eindstrijd tegen Roeselare.

“Ik kan moeilijk zeggen dat we op basis van de kansen iets verdienden”, gaf Van Imschoot toe. “Onze keeper speelde een topwedstrijd. Maar op basis van onze inzet en mentaliteit mochten we wel iets aan deze partij overhouden. Het publiek heeft Antwerp over de streep getrokken. Zonder die orkaan van geluid ging de bal allicht niet op de stip. En dan te bedenken dat we mits een tikje meeval (doorbraak Bertjens, uithaal Neven) hadden kunnen scoren.”

ANTWERP: Debaty, Corryn, Koné, Duplus, Dom, Hairemans, Omolo, Buyl, Dierckx, Dequevy, Owusu.

LOMMEL: Bertrams, Goossens, Neven, Corstjens, Lenaerts, Deferm, Schils, Scheelen, Molenberghs, Platje, Maletic.

VERVANGINGEN: 46' Platje door Gueroui, 46' Dierckx door Lallemand, 58' Molenberghs door Gaethofs, 68' Buyl door Camus, 77' Maletic door Bertjens, 79' Dom door Binst.

DOELPUNT: 90' Hairemans (strafschop) 1-0.

GELE KAARTEN: Bertrams, Gueroui.

RODE KAART: 33' Schils (fout).

SCHEIDSRECHTER: Van Damme

TOESCHOUWERS: 12.247