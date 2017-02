VIDEO. 20ste Krokusfestival van start in Hasselt

Hasselt - Afgelopen weekend werd in Hasselt de twintigste editie van het Krokusfestival afgetrapt. Dat is een tiendaagse met theater, dans, video, muziek, performances, speelse installaties en ook heel wat internationale premières. Centrale plek is het Cultuurcentrum, maar er zijn ook voorstellingen in de stad, op straat (met bijvoorbeeld een muzikale giraffentocht zaterdagnamiddag), in klassen, in containers, enz.

Het krokusfestival duurt nog tot donderdag 2 maart. Een overzicht van alle activiteiten per dag en leeftijdsgroep, met ticketprijzen en locaties, vindt u op www.krokusfestival.be.

Onze fotograaf ging zaterdag op pad in Hasselt. Zijn foto's van het Krokusfestival kan je hier bekijken.