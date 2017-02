Het nieuwe wielerseizoen is begonnen... ook voor fietsdieven

Eigenaars van fietswinkels betalen zich blauw aan alarminstallaties en andere veiligheidsmaatregelen. Toch houdt dat dieven, die meestal op bestelling de duurste fietsen uit de etalages halen, blijkbaar niet tegen. In een week tijd werden in drie winkels 44 racefietsen gestolen voor 250.000 euro in totaal.

“Net nu het wielerseizoen van start gaat, gaat ook het aantal fietsendiefstallen in fietsenwinkels de hoogte in. Daarbij zijn vooral fietsen waarmee wielerhelden als Peter Sagan of Greg Van Avermaet rondrijden gegeerd door de criminelen. Zaakvoerders van fietsenwinkels kunnen het best erg waakzaam zijn op dit moment, de nummerplaat noteren van verdachte voertuigen en deze doorgeven aan de politie”, raadt voorzitter Christine Mattheeuws van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) aan.

Specialized Concept Store S-Bikes in Geraardsbergen kreeg vorige week nog dieven over de vloer. Voor de zoveelste keer al. In minder dan drie minuten, zo blijkt uit de camerabeelden, gingen daders er met elf peperdure koersfietsen aan de haal..

Sven Van Weyenberg, zaakvoerder van S-Bikes, wordt er wat moedeloos van. “Sinds de opening van de winkel eind 2015 is er al verschillende keren ingebroken. De daders weten goed welke fietsen ze meenemen. Mogelijk komen ze vooraf al eens kijken”, klinkt het.

Elf topfietsen weg in paar minuten

“Vorige week ging in de meldkamer van de alarmcentrale een signaal af toen vier gemaskerde inbrekers zich toegang verschaften tot de winkel aan de Astridlaan. Ze gooiden de glazen toegangsdeur aan diggelen met zware stenen en gristen in sneltreinvaart elf topfietsen mee. In minder dan 3 minuten waren ze binnen en buiten. Nochtans werd hun rooftocht bemoeilijkt toen het alarmsysteem de zaak vol rook zette. Maar dat hield het blijkbaar niet tegen.”

Intussen sparen winkeliers kosten nog moeite om hun winkels beter te beveiligen. Maar het houdt de daders blijkbaar niet tegen.

De politie vermoedt dat de inbraken in opdracht gebeuren. De daders zijn vaak Oost-Europese benden.

Tijdens de eerste maanden van 2016 steeg het aantal inbraken in fietsenwinkels met 39 procent. In 2016 werd er immers tijdens de eerste 3,5 maanden bij 10 fietswinkels ingebroken, terwijl er in heel 2015 ‘slechts’ 25 fietsinbraken waren.

Mistgordijn

NSZ kreeg in 2017 al verschillende fietsenhandelaars (o.a. uit Oost- en West-Vlaanderen ) aan de lijn die het slachtoffer zijn geworden van een inbraak. “Op drie plaatsen - Geraardsbergen, Sint-Niklaas en Kluisbergen – werden er in één week tijd 44 peperdure racefietsen gestolen, samen goed voor een buit van 250.000 euro. Een gemiddelde inbraak kan goed zijn voor een geldwaarde van 50.000 à 100.000 euro”, zegt Christine Mattheeuws.

Volgens NSZ kunnen zaakvoerders van fietsenwinkels op dit moment het best erg waakzaam zijn, de nummerplaat noteren van verdachte voertuigen en deze doorgeven aan de politie. “Ook mistgeneratoren zijn nuttig. Wanneer er ingebroken wordt, vult de zaak zich met een mist. Afhankelijk van de grootte van een winkel kost zo’n mistgenerator tussen de 1.000 en 2.000 euro. Een andere optie is om track & trace software te plaatsen in de duurste fietsen, zodat die getraceerd kan worden na diefstal. Die investeringen vallen bovendien ook onder de verhoogde fiscale aftrek voor veiligheidsinvesteringen”, zegt Mattheeuws.