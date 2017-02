Agent en brandweerman halen hond en baasje uit de Schelde

De Antwerpse hulpdiensten hebben zondagavond een man en zijn hond Thor uit de Schelde gehaald.

De man was met zijn labrador aan het wandelen op de kaaien, toen het dier ter hoogte van het Zuiderterras plots het water insprong. In een poging om zijn hond te redden, ging de eigenaar via een ladder ook de Schelde in.

De hulpdiensten werden verwittigd, en twee politie-inspecteurs waren snel ter plaatse. Een van hen dook het water in en kon met behulp van een boei en zijn collega de man terug op het droge halen. De brandweer slaagde erin om ook de hond uit het water te halen.

“De man en zijn hond zijn goed geschrokken, maar gelukkig herenigd”, laat de Antwerpse brandweer weten. “Wat een redding!”