Carnavalsstoet Boegezekoekers: “Eksel first, America second, fusie never”

Hechtel-Eksel / Eksel - De carnavalsstoet van de Boegezekoekers trok zondag door de straten van Eksel met 13 wagens. De opvallendste items waren dit jaar een Trumpiaanse parodie op de mogelijke fusie van Hechtel-Eksel met Peer en Bocholt: ‘Eksel First, America second, fusie never’ zei het allemaal.

Ook het verdwijnen van de Hechtelse carnavalsstoet kreeg een plaats in de stoet van Eksel. De carnavalswagen van de Zandkrabberkes werd ten grave gedragen met een laatste uitvaart. De KAJ klaagde de zone 30 in Eksel-centrum aan, en De Locht hield zich bezig met de nieuwe fietsroute tussen de bomen, die toerisme Limburg in Bosland plant.

Foto: Karel Hemerijckx

Foto: Karel Hemerijckx