Reus Zweitstökskes heerst over Ophovense stoet

Kinrooi / Ophoven -

Zaterdagmiddag heersten de Zweitzökskes over Ophoven: een mooie stoet met 26 wagens, prima carnavalsweer en horden kijklustigen zorgden voor een carnavaleske hoogdag. Vorst Michel Willen was dan ook meer dan tevreden. “Voor de gelegenheid hebben we de Reus van de Zweitstökskes van onder het stof gehaald”, zegt Willen.