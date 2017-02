Neerpeltse Gezellen brengen carnavalesk licht in de duisternis

Neerpelt - In het centrum van Neerpelt doofden de straatlampen gisterenavond voor de 22ste keer voor de lichtstoet van de Gezellen van Taxandria. In carnavalstermen betekent dat 2 maal 11 jaar, en dus een feesteditie.

In totaal reden 49 sfeervol verlichte wagens uit. Geen vijftig zoals andere jaren, want een groep die helemaal uit Tongeren moest komen liet verstek gaan. Maar de ambiance was er niet minder om, en de snijdende koude van sommige vorige edities liet zich niet voelen. Heel wat wagens waren al te zien op stoeten eerder dit weekend, maar voor Neerpelt werd de schakelaar overgehaald om ze te laten baden in een sfeervolle gloed. ”Voor deze speciale editie zijn we wel extra selectief geweest in het toelaten van de groepen. Er moest wel wat werk van gemaakt zijn.

We wilden een extra mooie stoet voor deze jubileumuitgave”, motiveerde voorzitter Rony Hoeben, die de opkomst schat op ruim tienduizend carnavalsenthousiastelingen. “Misschien zelfs meer als je niet alleen toeschouwers meetelt, maar ook de mensen die langs het parcours wonen en natuurlijk de figuranten die door de centrumstraten trekken.” Prins Freddy I en Prinses Marina I zwaaiden de menigte toe. Heel wat aanwezigen breiden er achteraf nog een lang staartje aan in de feesttent of horecazaken.