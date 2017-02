Toch confetti voor 20.000 carnavalstoeschouwers in Genk

Genk - De 54 deelnemende groepen in Genk-centrum hebben zaterdag tussen een haag van twintigduizend toeschouwers het eerste Vlaamse carnavalsweekend geopend. Dankzij het uitblijven van regen mèt ecologische confetti.

Voor het 62ste jaar trokken aansluitend op een reclamekaravaan 54 deelnemende groepen, al dan niet in een praalwagen, doorheen het centrum van Genk. Geleid door prins Hans I en toegejuicht door zowat twintigduizend toeschouwers, de ene al gekker dan de andere. Geen als terroristen verkleedde grappenmakers - die waren niet toegelaten. Wel enkelingen en groepjes die de actualiteit niet ontgaan was. Tournée Minerale was bijvoorbeeld een dankbaar onderwerp voor de sceptici. Johnny van der Houven had zowel zijn kledij als achternaam gelinkt aan het bekende whiskymerk Johnny Walker.

Voorts carnavalisten die kruiwagen, cement en brikken bijhadden om de muur van Trump te bouwen. Na de optocht overhandigde burgemeester Wim Dries tijdens een ceremoniële zitting de sleutels van de stad voor drie dagen aan heersende prins Hans I. Maandag is er hakketakken, dinsdag de Malbroekverbranding en woensdag haringen happen. In de rand liet gemeenteraadslid Kristien Kempeneers (Pro Genk) weten dat ze voor komend jaar maatregelen zal vragen om het geluid van deelnemende groepen te beperken.