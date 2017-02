Lommelse Kerkstraat verandert in schuimbad tijdens carnaval

Lommel - Aan de 65ste stoet die het Middencommiteit organiseerde in het centrum van Lommel ging wat meetwerk vooraf. De vernieuwde Kerkstraat was op sommige plaatsen immers wat smal, maar dankzij voorzichtig stuurwerk legde het dertigtal deelnemende groepen een feilloos parcours af voor de naar schatting 7.000 toeschouwers.

Prins Dré I mag dus tevreden zijn. De vijftien Lommelse groepen die meeliepen in de optocht haalden dankbaar hun inspiratie uit de lokale actualiteit. Zo werden de aanhoudende wegenwerken op een uitbundige manier uitgebeeld door de Deurstijlen van Lommel-Barrier. Tot groot plezier van de omstaanders legden hun arbeiders geen asfalt, maar een dik schuimtapijt over het parcours.

Ook een burgemeester met een advies opzak voor ‘Teleslet’ was van de partij. “Geweldig dat nog heel wat Lommelse groepen een wagen van nul willen opbouwen”, vertelt Luc Van Dyck, voorzitter van het Middencommiteit. “De vraag naar meer betaalbare hallen om zoiets te kunnen bouwen is groot. Dat zou voor nog meer eigen creaties zorgen. Daarom hebben we hulp gevraagd aan de stad.”