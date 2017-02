Ziedende Leko: “De ref kost ons al vijftien punten”

De cijfers liegen er niet om: 0 op 12 in de laatste vier wedstrijden. 4 op 42 is de bijzonder schrale oogst van STVV buitenshuis. Daar kwam op Mambourg geen verbetering in. Coach Ivan Leko wees daarvoor in de eerste plaats - weeral - naar de arbitrage. “Die kost ons dit seizoen al zeker vijftien punten”, wond de Kroaat er geen doekjes om.

“Tegen Club, Kortrijk, Lokeren, Anderlecht uit en thuis, Standard en Gent.” Leko kon het zich nog perfect herinneren wanneer de Kanaries de das om werden gedaan door een arbitrale dwaling. Ook zaterdag verzuimde ref Van Driessche het leer op de stip te leggen na hands van Dessoleil. “Een loepzuivere strafschop”, foeterde Leko. “Voor dezelfde actie van Djene kregen we tegen Standard een strafschop tegen. Iemand moet mij eens uitleggen wanneer handspel een penalty is. Voor de supporters en spelers is het ook niet meer duidelijk. Voor ons is zoiets nooit penalty, voor de tegenstander wel.”

Dure fouten

Toch kon de zestiende seizoensnederlaag niet enkel aan die niet gefloten handsbal toegeschreven worden. Dom balverlies van De Petter en vervolgens een ondoortastende Kotysch en Bagayoko lagen aan de oorzaak van het late tegendoelpunt. “Het verschil tussen 0-0 en 1-0 is immens”, besefte Leko. “We verliezen weer door foutjes. Het kan zijn dat die zich één à twee keer voordoen. Maar na een zevende keer moet je de oorzaak gaan zoeken bij de kwaliteit van de spelersgroep. Dat is het verschil tussen een STVV en Charleroi.”

Restte er enkel nog het raadsel van de vervangingen - of het uitblijven daarvan- om door Leko te laten uitklaren. Dussaut worstelde met zichzelf én de bal op rechts, het spitsenduo Boli -Vetokele kreeg geen enkele uitgespeelde aanval in elkaar gebokst. Toch duurde het tot minuut 80 vooraleer Leko zijn eerste bankzitter liet opdraven, ondanks het te duchten dodelijke slotoffensief van Charleroi. “We speelden goed, we hadden controle over de partij”, klonk de repliek. “Ook mijn collega (Mazzu, nvdr) zag het zo. Waarom dan wisselen om te wisselen?”

En zo sleept STVV zich richting het einde van de reguliere competitie. Een nieuwe zege is welkom om met vertrouwen aan play-off 2 te beginnen. Leko durfde alvast even verder te kijken en gaf een duidelijke hint richting Roland Duchâtelet wat betreft de samenstelling van de kern voor volgend seizoen. “Een ploeg bouwen kost tijd. Onze ploeg is piepjong. Ik tel met Kotysch, Fernandes en De Petter maar drie ervaren spelers.. Als we onze vijf beste spelers laten vertrekken en vijf onbekende nieuwkomers aantrekken, zijn we terug bij af. We zullen zien wat het wordt…”