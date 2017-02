Enorme blunder op Oscars: verkeerde film omgeroepen als winnaar grootste prijs

De uitreiking van de Academy Awards in Los Angeles is geëindigd met een blunder van formaat. De makers van La La Land werden op het podium geroepen als winnaars van de award voor Beste Film, maar op het kaartje van de uitreikers stond een andere film als winnaar. De prijs ging dus naar Moonlight. La La Land werd wel de grote winnaar van de avond, maar een record zat er niet in. Onder meer Casey Affleck (Manchester By The Sea) en Mahershala Ali (Moonlight) gingen met mooie prijzen lopen.

De centrale vraag op de uitreiking van de Oscars was of La La Land, de hedendaagse musical met Emma Stone en Ryan Gosling, met een recordaantal Oscars zou gaan lopen. De film was genomineerd in veertien (14!) categorieën. Dat deed alleen Titanic regisseur Damien Chazelle ooit al voor. “We zullen wel zien, ik ben vooral blij dat ik hier mag zijn en dat de acteurs erkenning krijgen”, zei die daar net voor de uitreiking op de rode loper over.

Een record zat er helaas niet in voor Ryan Gosling, Emma Stone en co. De film won wel de awards voor beste productieontwerp, beste camerawerk, beste filmmuziek en beste song. Een prachtige award was er ook voor de 32-jarige Damien Chazelle: hij is de jongste ooit om de prijs voor beste regisseur te krijgen.

Ook Emma Stone mag fier zijn: zij mag pronken met de prijs voor Beste Actrice. Ze bedankte haar medegenomineerden en beloofde iedereen te knuffelen die meegewerkt heeft aan de film. “Ik ben nog jong en heb nog zoveel te leren”, zei ze. “Deze prijs is een enorme duw in de rug.”

Enorme blunder

Als afsluiter van de avond was er nog de ultieme bekroning: Beste Film. La La Land werd naar voor geroepen als winnaar, maar na het speechen bleek er een fout te zijn gemaakt. Warren Beattie, die de prijs uitreikte, had verkeerd gelezen wat op zijn kaartje stond. De prijs was voor Moonlight. Een film met een Belgisch kantje aan.

De man zelf gaf als uitleg dat hij het kaartje van Emma Stone - die Beste Actrice won - per toeval als eerste zag. Hij verontschuldigde zich net als presentator Jimmy Kimmel. “Ik zei toch dat dit niet goed kon gaan met mij? Ik kom niet terug, beloofd”, sloot die laatste grappend af.

Het Oscar-record blijft dus in handen van Ben Hur, Titanic en The Lord of the Rings: The Return of the King. Allemaal sleepten ze 11 prijzen in de wacht.

‘Broer van’ wint

De prijs voor beste acteur ging naar Casey Affleck - de broer van de bekende acteur Ben Affleck - voor zijn bejubelde rol in Manchester By The Sea. In een mooie speech bracht hij hulde aan onder meer Denzel Washington. “Ik ben echt fier dat ik erbij hoor in de filmwereld”, zei hij, waarna hij onder meer zijn ouders nog bedankte.

Rode loper

Traditiegetrouw begonnen de Oscars, die uitgereikt worden in het Dolby Theatre in Los Angeles, met een indrukwekkende sterrenparade op de rode loper.

De eer om het steeds indrukwekkende spektakel te openen was voor Justin Timberlake. De Amerikaanse zanger scoorde een wereldhit met Can’t Stop The Feeling, dat hem een Oscar-nominatie opleverde, en dat nummer bracht hij ook live. De aanwezige sterren klapten en zongen gretig mee. Timberlake pleegde ook een dansje met vrouwlief Jessica Biel.

Presentator Jimmy Kimmel staat bekend voor zijn humor, en die haalde hij meteen al boven. “Goed gedaan, Justin. Als de andere leden van N’Sync dit zien, zullen ze je zeker weer in de band laten”, grapte hij erop los.

Waarna hij meteen al subtiel uithaalde naar de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. “Deze show wordt bekeken door mensen uit alle landen ter wereld, die ons nu allemaal haten. Mensen zeiden me dat ik hier dan ook iets moest zeggen om iedereen te verenigen. Maar Braveheart is hier, en hij kan dat zelfs niet. Waarom zou ik het dan wel kunnen?”

Kimmel maakte alle genomineerden in de zaal duidelijk wat een belangrijke avond het voor hen is. “Straks krijg je een Oscar en geef je een speech waar de president morgen over zal tweeten in hoofdletters tijdens zijn eerste toiletbezoek. Wat een eer...”, zei hij met een knipoog.

Het zou niet de laatste keer zijn dat de Amerikaanse president - al dan niet subtiel - vermeld werd in de speeches.

Afrikaans-Amerikaanse acteurs aan het feest

De eerste Oscar van de avond was voor Mahershala Ali, die bekroond werd voor zijn bijrol in Moonlight. “Ik wil al mijn leraars en professoren bedanken, die me allemaal leerden dat het niet om mij draaide, maar om mijn personages die de verhalen dienen waarin ze voorkomen.”

Hij loofde ook zijn vrouw, die vier dagen geleden beviel. “Ze is als een echte strijder omgegaan met alle drukte”, zei hij. “Geweldig.”

Ook Colleen Atwood mocht het podium op. Zij kreeg de Oscar voor beste kostuums voor Fantastic Beasts and Where to Find Them. Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini, Christopher Nelson werden dan weer bekroond voor de make-up in Suicide Squad.

De makers van O.J.: Made in America, Ezra Edelman en Caroline Waterlow, kregen de Award voor beste documentaire. “We dragen deze prijs op aan mensen die het slachtoffer zijn van geweld door de politie en discriminatie.”

De prijs voor Vrouwelijke Bijrol was dit jaar een van de meest begeerde, want volgens kenners konden zowat alle genomineerden aanspraak maken op de prijs. Uiteindelijk was het Viola Davis die de prijs kreeg voor haar rol in Fences.

Fel geëmotioneerd kwam ze het podium op. “Ik ben een artiest geworden omdat wij het enige beroep zijn dat viert wat het is om een leven te leiden”, zei de erg dankbare actrice. “Ze zou genomineerd moeten worden voor een Emmy voor die speech”, voegde Jimmy Kimmel eraan toe.

Het is opvallend dat zowel de prijs voor beste mannelijke als vrouwelijke bijrol naar een Afrikaans-Amerikaanse acteur gaat. Zowel Ali als Davis waren de favorieten en haalden het beeldje ook binnen.

Stunt van presentator

Een jaarlijkse traditie: de presentator die een stunt uithaalt. Dit jaar verraste Jimmy Kimmel een tiental mensen door hen bij verrassing de zaal binnen te laten en voor te stellen aan enkele sterren. Zo was er onder meer een koppel bij op huwelijksreis en twee verloofden, die op de foto konden met hun idool Denzel Washington.

Dit zijn de winnaars van de Oscars 2017 (in het vet tussen de andere genomineerden):

Beste film

La La Land, Arrival, Hacksaw Ridge, Hell or High Water, Hidden Figures, Lion, Manchester by the Sea, Moonlight, Fences.

Beste regie

Denis Villeneuve - Arrival, Mel Gibson - Hacksaw Ridge, Damien Chazelle - La La Land, Kenneth Lonergan - Manchester by the Sea, Barry Jenkins - Moonlight

Beste mannelijke hoofdrol

Ryan Gosling - La La Land, Casey Affleck - Manchester by the Sea, Andrew Garfield - Hacksaw Ridge, Viggo Mortensen - Captain Fantastic, Denzel Washington - Fences.

Beste vrouwelijke hoofdrol

Isabelle Huppert - Elle, Ruth Negga - Loving, Emma Stone - La La Land, Natalie Portman - Jackie, Meryl Streep - Florence Foster Jenkins

Beste mannelijke bijrol

Mahershala Ali (Moonlight), Jeff Bridges (Hell or High Water), Lucas Hedges (Manchester by the Sea), Dev Patel (Lion), Michael Shannon (Nocturnal Animals).

Beste vrouwelijke bijrol

Viola Davis - Fences, Naomie Harris - Moonlight, Nicole Kidman - Lion, Octavia Spencer - Hidden Figures, Michelle Williams - Manchester by the Sea.

Beste animatiefilm

Kubo and the Two Strings, Moana, My Life As a Zucchini, The Red Turtle, Zootopia.

Beste originele muzieknummer

??Audition - La La Land, Can’t Stop the Feeling - Trolls, City of Stars - La La Land, The Empty Chair - Jim: The James Foley Story, How Far I’ll Go - Moana.

Beste buitenlandse film

Land of Mine - Denmark, A Man Called Ove - Sweden, The Salesman - Iran, Tanna - Australia, Toni Erdmann - Germany

Beste origineel scenario

Mike Mills – 20th Century Women, Taylor Sheridan – Hell or High Water, Damien Chazelle – La La Land, Yorgos Lanthimos en Efthimis Fillippou – The Lobster, Kenneth Lonergan – Manchester by the Sea.

Beste bewerkt scenario

Eric Heisserer – Arrival, August Wilson – Fences, Allison Schroeder en Theodore Melfi – Hidden Figures, Luke Davies – Lion, Barry Jenkins en Tarell Alvin McCraney – Moonlight.

Beste lange documentaire

13th, Fire at Sea, I Am Not Your Negro, Life, Animated, O.J.: Made in America.

Beste korte documentaire

4.1 Miles, Extremis, Joe’s Violin, Watani: My Homeland, The White Helmets.

Beste korte film

Ennemis Interieurs, La Femme et le TGV, Silent Nights, Sing, Timecode.

Beste korte animatiefilm

Blind Vaysha, Borrowed Time, Pear Cider and Cigarettes, Pearl, Piper.

Beste filmmuziek

Mica Levi - Jackie, Justin Hurwitz - La La Land, Dustin O’Halloran en Hauschka - Lion, Nicholas Britell - Moonlight, Thomas Newman - Passengers.

Beste geluidseffecten

Sylvain Bellemare - Arrival, Wylie Stateman, Renée Tondelli - Deepwater Horizon, Robert Mackenzie, Andy Wright - Hacksaw Ridge, Ai-Ling Lee, Mildred Iatrou Morgan - La La Land, Alan Robert Murray, Bub Asman - Sully.

Beste geluid

Greg P. Russell, Gary Summers, Jeffrey J. Haboush, Mac Ruth - 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi, Bernard Gariépy Strobl, Claude La Haye - Arrival, Kevin O’Connell, Andy Wright, Robert Mackenzie, Peter Grace - Hacksaw Ridge, Andy Nelson, Ai-Ling Lee, Steve A. Morrow - La La Land, David Parker, Christopher Scarabosio, Stuart Wilson - Rogue One: A Star Wars Story.

Beste productieontwerp

Patrice Vermette, Paul Hotte - Arrival, Stuart Craig, Anna Pinnock - Fantastic Beasts and Where to Find Them, Jess Gonchor, Nancy Haigh - Hail, Caesar!, Sandy Reynolds-Wasco, David Wasco - La La Land, Guy Hendrix Dyas, Gene Serdena - Passengers.

Beste camerawerk

Bradford Young - Arrival, Linus Sandgren - La La Land, Greig Fraser - Lion, James Laxton - Moonlight, Rodrigo Prieto - Silence

Beste grime en haarstijl

Eva von Bahr, Love Larson - En man som heter Ove, Joel Harlow, Richard Alonzo - Star Trek: Beyond, Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini, Christopher Nelson - Suicide Squad

Beste kostuums

Joanna Johnston - Allied, Colleen Atwood - Fantastic Beasts and Where to Find Them, Consolata Boyle - Florence Foster Jenkins, Madeline Fontaine - Jackie, Mary Zophres - La La Land.

Beste montage

Joe Walker - Arrival, John Gilbert - Hacksaw Ridge, Jake Roberts - Hell or High Water, Tom Cross - La La Land, Nat Sanders, Joi McMillon - Moonlight.

Beste visuele effecten

Deepwater Horizon, Doctor Strange, The Jungle Book, Kubo and the Two Strings, Rogue One: A Star Wars Story.