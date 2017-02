Wolfsburg zet zijn coach op de keien

Valérien Ismaël is niet langer trainer bij VFL Wolfsburg. Dat heeft de club van Koen Casteels zondagavond bevestigd. ‘Die Wölfe’ verloren vrijdag in de Bundesliga met 1-2 van Werder Bremen en staan veertiende in de stand, op amper twee punten boven de eerste degradatieplaats. In principe wordt er maandag al een opvolger aangesteld. Wie dat zal zijn, is vooralsnog niet bekend.