Voorsprong van Dragons in Audi Hockey League krimpt na nederlaag

Na veertien speeldagen is het opnieuw ontzettend spannend in de eredivisie van het mannenhockey. Titelverdediger en competitieleider Dragons verloor zondag de topper op het veld van eerste achtervolger Waterloo Ducks met 4-3.

De Watducks, met onder hen ‘beste hockeyspeler ter wereld’ John-John Domen, gaven een 3-0 ruststand nog uit handen, maar hielden dankzij een omgezette stroke in de slotminuten de punten thuis. Dragons heeft zo nog maar één punt voorsprong op Waterloo en Racing, dat met 2-4 ging winnen op het veld van Beerschot. De Brusselse club kon daarvoor opnieuw rekenen op drie doelpunten van Red Lion Tom Boon, die met 24 treffers de topschuttersstand aanvoert.

Herakles, ongeslagen sinds 2 oktober 2016, zette zijn sterke reeks in eigen huis voort dankzij een 2-1 overwinning tegen Orée. De Antwerpenaren blijven zo in de running voor een ticket voor de Play-Offs. Herakles telt 27 punten en speelt op 2 maart nog een inhaalwedstrijd tegen Leopold, dat na een knappe remonte met 3-4 won tegen Leuven. Daring zette rode lantaarn Wellington makkelijk opzij met 4-0. Antwerp haalde in de derby tegen Braxgata de bovenhand met 2-1.