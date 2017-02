Genk met 2-0 onderuit op veld van Anderlecht

Anderlecht lost Club Brugge voorlopig voor geen meter. De Brusselaars omzeilden in het eigen Constant Vanden Stockstadion de lastige klip tegen KRC Genk. Anderlecht won met 2-0 na doelpunten van Kara en Tielemans. De jonge middenvelder pakte alweer uit met een waanzinnige pegel, maar is volgende week wel geschorst. Genk laat een unieke kans liggen om naast KV Mechelen te komen op plaats zes.

Eerder op dag speelde KV Mechelen gelijk op Standard. Daardoor kon Genk naast Malinwa komen in de stand. De Limburgers begonnen ook prima aan de partij en ontwikkelden druk, Boeckx moest een pegel van Milnovskyi uit doel ranselen. Gaandeweg herstelde Anderlecht het evenwicht en de thuisploeg probeerde wedstrijd in handen te nemen. Pogingen van Bruno en Tielemans werden echter in allerijl geblokt. De match zakte dan even in, maar Kara brak ze net voorbij het halfuur helemaal open. De centrale verdediger klopte Sander Berge in het luchtduel en verschalkte Ryan met een kopbal. De Senegalees vierde de treffer tegen zijn ex-ploeg wel ingetogen.

Kara vierde ingetogen. Foto: BELGA

Genk wilde zich niet zomaar laten doen en trok opnieuw naar voor. Zowel Malinovskyi als Samatta gingen hun kans, maar beide schoten gingen net naast de kooi van Boeckx. Op slag van rust was het wel Anderlecht dat nog bijna scoorde. Dendoncker vuurde een pegel af, Ryan had alle moeite van de wereld om de bal over zijn doel te duwen.

Berge kond e Senegalees niet afstoppen. Foto: BELGA

Genk-trainer Albert Stuivenberg zag dat er iets moest veranderen, want Anderlecht was gretiger dan zijn ploeg. Jean-Paul Boëtius kwam Leandro Trossard vervangen, maar al snel besliste de thuisploeg de partij. Amper vijf minuten na de pauze achtte Youri Tielemans zijn moment weer gekomen. Vorige week haalde hij al de wereldpers met twee geweldige vlammen, tegen Genk deed hij dat losjes over. Met rechts vuurde hij de bal tegen 123 km/u (!) tegen de touwen, Ryan had geen verhaal tegen de zwabberbal. Een kopie van zijn doelpunten tegen Oostende, bondscoach Roberto Martinez zag het in de tribunes graag gebeuren.

Het doelpunt legde de partij in een definitieve plooi. De gezichtjes bij de bezoekers gingen omlaag, het vat van Genk was af. Het geloof bij de Limburgers was helemaal weg, een afzwaaier van Buffel illustreerde de onmacht. Anderlecht duwde ook niet meer door en kwam nog maar zelden piepen, Hanni trapte na een mooie combinatie via Colley in hoekschop. Meer viel er in de slotfase niet meer te beleven. De match bloedde dood, de zege van Anderlecht kwam niet meer in gevaar.