Bikinimodel gaat fel tekeer wanneer presentator te ver gaat met zonnecrème

Het ging er bijzonder heftig aan toe in dit Braziliaanse televisieprogramma. Toen de presentator met de hulp van een bikinimodel wilde tonen hoe je zonnecrème aanbrengt, kreeg hij het aan de stok met de jongedame. Eens hij de billen van het model aanraakte, sloegen de stoppen bij haar door.

Model Rayssa Teixeira Melo had de presentator nochtans gewaarschuwd. Met een geforceerde glimlach kon ze nog dulden dat de man haar dijen en buik insmeerde. Eens hij daarentegen met zijn hand over haar billen gleed, werd het Melo even teveel. “Nee, dit is mijn achterwerk”, zei ze resoluut toen ze zijn pols vastgreep.

Een excuus van de man volgde, maar bij een tweede streling op dezelfde plek had ze er helemaal genoeg van. De presentator kreeg onmiddellijk een harde klap tegen zijn gezicht en werd uitgemaakt voor clown. Ze gooide ook enkele flessen van de zonnecrème in zijn richting voordat ze de set verliet.

Het ingrijpen van Melo kon onmiddellijk op veel steun rekenen op sociale media. “Goed gedaan. Ze maakte hiermee duidelijk dat ze respect verdient”, klinkt het. Ze heeft achteraf niet meer gereageerd op het incident.