Shiffrin pakt dagzege op WB combiné, Stuhec steekt wereldbeker op zak

De Amerikaanse Mikaela Shiffrin heeft zondag de wereldbekerwedstrijd combiné in het Zwitserse Crans-Montana gewonnen. De Sloveense Ilka Stuhec finishte als derde en verzekerde zich zo van de wereldbeker in de discipline.

Shiffrin haalde het na een Super-G en een slalom in 2:07.16. Ze bleef de Italiaanse Federica Brignone met 70 honderdsten voor. Stuhec vervolledigde het podium op 85 honderdsten.

Zondag stond in Crans-Montana de derde en laatste WB-manche combiné van de winter op het programma. Stuhec had in december de eerste race in het Franse Val d’Isère gewonnen. Vrijdag werd ze tweede na Brignone in een eerste combiné in Crans-Montana.

De Sloveense wint de kleine kristallen bol met 240 punten, 20 meer dan Brignone. In de algemene wereldbeker verstevigt Shiffrin haar leidersplaats. Met 1.323 punten telt ze 298 punten voorsprong op Stuhec. Er zijn nog acht wedstrijden te gaan (800 punten).