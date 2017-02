Elvis reist van Graceland naar Peer: bekijk hier de film

Peer - Elvis treedt volgende zaterdag 4 maart nog een keer op, en wel in het Poorthuis in Peer. Hoe de King helemaal van Graceland naar het verre Limburg reisde, werd knap vastgelegd in bovenstaande film.

Dat een optreden van de King eerder uitzonderlijk is, hoeven we u om evidente redenen niet uit te leggen. In 2017 is het exact 40 jaar geleden dat Elvis Presley, de ongeëvenaarde King of Rock ‘n’ Roll, overleed in Graceland.

De verre reis van Memphis naar ’t Poorthuis in Peer werd stap per stap – zeven staties, voor u handig samengebald in één film - vastgelegd door de Meeuwense filmmaker Levi Lenaerts die eerder onder meer voor Isbells en Marble Sounds werkte. U ziet Jan Bas (frontman van bluesband Rusty Roots) in een hoofdrol als Elvis. Maar ook andere leden van Rusty Roots, en voorts TOUR en Mad About Mountains maken op 4 maart deel uit van een tienkoppige Limburgse all-starband.

Overigens: tickets hoeft u niet meer te kopen. De zowat 700 plaatsen voor ‘The King Alive’ werden door organiserende vzw’s Rock Wauberg en Nonsense in sneltreinvaart uitverkocht.

Wat wel nog kan, is dat u op de dag van het concert, 4 maart, naar FM GOUD luistert. De grootste vrije radio van Noord-Limburg wordt dan namelijk gekaapt en een hele dag omgedoopt tot FM GRACELAND.