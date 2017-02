Amerikaans team presenteert haar F1-bolide

Het Amerikaanse Haas F1 team heeft haar nieuwe F1-bolide voor het seizoen 2017 voorgesteld.

Het Haas F1 team debuteerde vorig jaar in de Formule 1 en had Romain Grosjean en Esteban Gutierrez als rijdersduo. De Amerikaanse renstal maakte vooral tijdens de eerste races indruk door meteen in de punten te eindigen.

Naarmate het seizoen vorderde worstelde het wel met enkele problemen maar de renstal wist wel een onverhoopte achtste plaats in het constructeurskampioenschap te behalen. Grosjean behaalde al de wk-punten voor het Haas F1 team.

De Fransman kreeg logischerwijze dan ook een contractverlenging voor 2017, daar waar Gutierrez aan de kant werd geschoven. De Mexicaan wordt dit jaar vervangen door de Deen Kevin Magnussen, die de overstap maakte van Renault.

De officiële presentatie van de VF-17 volgde vandaag, al organiseerde het Haas F1 team gisteren wel al een zogenaamde 'filmdag' voor promotionele doeleinden. Tijdens die filmdag lekten al enkele foto's van de nieuwe wagen, waardoor er vandaag geen grote verrassingen waren.

De VF-17 beschikt over een enigszins andere livery, net als vorig jaar vooral bestaande uit rood en grijs. Net als bij de meeste andere teams beschikt de bolide van het Haas F1 team over een 'haaienvin'.

