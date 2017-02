Zeven uur in de file op weg naar Oostenrijk (oproep)

Halen - Belgen die dit weekend op skivakantie naar Oostenrijk zijn vertrokken, hebben tot zeven uur in de file gestaan.

Het verkeer kwam al vroeg zaterdagochtend tot stilstand in het zuiden van Duitsland. Gerry Peeters stond vijf uur stil aan de grenstunnel bij Füssen. “Om één uur ’s nachts zijn we vertrokken uit Halen en het ging enorm vlot”, vertelt hij. “Maar dan moesten we beslissen, de alternatieve route nemen of niet? Er was nog zo weinig verkeer dat we voor de snelweg gekozen hebben, maar vier kilometer verder stond alles plots vast. De politie kwam langs met de vraag hoe lang we daar al stonden. Ze kenden de oorzaak van de file dus duidelijk zelf niet.”

Peeters had vijf uur oponthoud, maar er waren Belgen die nog minder geluk hadden. "We hebben van enkele landgenoten in het hotel gehoord dat ze zeven uur stilgestaan hebben.”

