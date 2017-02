Honderd foto's voor eerste fotowedstrijd van Keizerlijke Commanderie

Sint-Truiden - De promotie van het Haspengouws fruit en van Haspengouw zelf, dat is de bestaansreden van de Keizerlijke Commanderie van de Edele Haspengouwse Fruiteniers en hun Gastronomie uit Sint-Truiden.

Om dat fruit nog beter letterlijk en figuurlijk in de picture te plaatsen, organiseerde de Keizerlijke Commanderie voor de eerste maal een fotowedstrijd. 'Fruitige beelden' moest een plejade aan mooie foto’s van het inlands fruit opleveren. En deed dat ook!

“In het verleden hadden we gedurende 10 jaar de jaarlijkse fruitcartoonale. Fotografie vormt een meer toegankelijk medium dan cartoons en dit zowel wat het nemen van foto’s als het afdrukken ervan in deze tijd van doorgedreven digitalisering. Zo konden we meer mensen uit de regio betrekken. We kregen het werk van 30 fotografen binnen en een honderdtal foto’s. Zo kregen we foto’s binnen met sobere fruitopnames tot kunstig geplaatste vruchten, van monochrome zwartwit foto’s tot gefotoshopte hoogstandjes. Een professionele jury boog zich over de inzendingen en kwam tot de volgende uitslag: eerste prijs 'Druiven' van Bart Bosmans uit Herk-de-Stad, tweede prijs “Oogstklaar” van Benny Poncelet uit Sint-Truiden en derde prijs 'Met liefde geteeld' van Ronny Meekers uit Wellen”, aldus Luc Martens van de Keizerlijke Commanderie, verantwoordelijk voor de organisatie van deze wedstrijd.

De Keizerlijke Commanderie mocht ook veel volk ontvangen in de Zoutkist, die door de Koninklijke Kunstkring ter beschikking van de expositie werd gesteld. Die bezoekers mochten ook hun favoriete foto aanduiden. De publieksprijs werd gewonnen door Christiane Vanhentenrijck uit Sint-Truiden met 'Herinneringen'.