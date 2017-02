Elise Mertens treft Nederlandse qualifier Lesley Kerkhove in Kuala Lumpur

Elise Mertens (WTA 80) speelt in de eerste ronde van het WTA-toernooi in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur (hard/250.000 dollar) tegen de Nederlandse Lesley Kerkhove (WTA 194).

Kerkhove overleefde twee kwalificatierondes en knokte zich zo op de hoofdtabel. Het wordt het eerste onderlinge duel tussen de 21-jarige Mertens, het zevende reekshoofd, en de 25-jarige Kerkhove.

Maryna Zanevska (WTA 120) is de tweede Belgische deelnemer in Maleisië. Zij neemt het op tegen de Japanse Nao Hibino (WTA 97). De twee Belgen komen maandag meteen in actie.