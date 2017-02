In Trelew in het zuiden van Argentinië is een replica van de Titanosaurus voorgesteld. Het beeld werd gemaakt in Duitsland en had een prijskaartje van ongeveer 120.000 euro. De dinosaurus is 40 meter lang en 12 meter en weegt 15 ton. De beenderen zijn ontdekt in 2014 en staan opgesteld in het Feruglio Museum in Trelew.