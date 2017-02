KVLV gaat naar film 'Allemaal Familie'

Centrum

Alken - Op tijd en stond ontspannen en afspreken met je vriendinnen voor een leuke avond, is een must. Daarom organiseerde KVLV Alken-centrum een avond samen naar de film 'Allemaal Familie' in Kinepolis Hasselt op woensdag 22 februari.

Samen met deze vijf enthousiaste KVLV bestuurdames op de foto popelden heel wat leden om deze prachtige in première gaande romantische komedie te mogen volgen op groot scherm. Producent Yoshi Aesaert voor productiehuis Marmalade en regisseur Dries Vos hebben een verrassende populaire hoofdcast samengebracht. Nathalie Meskens speelt aan de zijde van o.a. Bill Barberis, Steve Geerts, Gilda de Bal, Bob de Moor, Inge Paulussen, Tom Audenaert, Wouter Hendrickx, Maarten Bosmans, Els Olaerts en Carry Goossens. De film vertelt het verhaal van de familie De Roovere. Een op het eerste gezicht heel hechte familie, waar iedereen op een punt is gekomen waarop hij een cruciale keuze moet maken. Het leven is niet altijd rozengeur en manenschijn. Maar hoop is een lichtje in je hart dat je vandaag moed geeft en morgen kracht. Iedereen heeft volop genoten van deze prachtfilm met als levensles: wat we mekaar binnen de familie ook aandoen, we moeten blijven vergeven en verdragen.