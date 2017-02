Weergoden zijn de Zevensprong goed gezind

Oostham

Ham - Ondanks de slechte weersvoorspellingen voor vrijdag, bleef het tijdens de carnavalsstoet van de Zevensprong toch een uurtje droog. Zelfs een mager winterzonnetje liet zich even zien. Daardoor kon niets meer de carnavalpret van de kinderen bederven.

In de voormiddag kwam de nieuwe prins, Filip I , op bezoek in zaal Zazoe. Enkele leden van de raad van elf en de jeugdprins en prinses brachten de sfeer er al snel in. Er werd gedanst en gezongen op de leukste carnavalsliedjes. Eerst waren de prachtig verkleedde kleuters aan de beurt. Tegen 10 uur mochten de leerlingen van de onderbouw gaan feesten met de prins en rond kwart voor elf waren de groteren van de bovenbouw van de partij. De prins had voor elk kind een zakje confetti met toetertje en balpen bij als geschenk. Om kwart over elk vertrok de stoet van de Zevensprong voor een tocht langs de Molenwijk, de sporthal en het Heldenplein. De jeugdprinsen namen plaats op een prachtige nieuwe wagen, takeltje, om zo de toeschouwers te groeten. Ook de carnavalsgroep ‘Hennig Ham’ was van de partij met een mooie wagen met muziek. Ouders, grootouders en sympathisanten stonden langs het parcours en genoten van de stoet. De juffen en meesters van de Zevensprong waren dit jaar allen verkleed als punkers. Pas tegen het einde van de stoet, begon het alweer te druppelen . Iedereen was blij en tevreden en de kids hebben enorm genoten van deze leuke dag.