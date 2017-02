NBA. Golden State heeft als eerste team ticket voor play-offs beet

Golden State heeft zich als eerste ploeg in de NBA verzekerd van een plaats in de play-offs. De Warriors versloegen zaterdagavond voor eigen volk in Oakland (Californië) de Brooklyn Nets met 112-95.

Stephen Curry tekende voor 27 punten, drie meer dan Klay Thompson. Kevin Durant miste voor het eerst dit seizoen een wedstrijd door een pinkblessure.

Voor Golden State was het zaterdag de 49e zege van het seizoen. Het team van coach Steve Kerr verloor nog maar negen keer. Met een winstpercentage van 0.845 is de kampioen van 2015 duidelijk het sterkste team in de reguliere competitie. San Antonio, de nummer 2 uit de Western Conference, won 44 keer en verloor 13 keer, goed voor een winstpercentage van 0.772.

Titelverdediger Cleveland voert de Eastern Conference aan met 40 zeges en 17 nederlagen (winstpercentage 0.702).

De uitslagen van de zaterdag gespeelde wedstrijden in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA):

Sacramento - Charlotte 85-99

Orlando - Atlanta 105-86

New York - Philadelphia 110-109

Miami - Indiana 113-95

Dallas - New Orleans 96-83

Cleveland - Chicago 99-117

Houston - Minnesota 142-130

Golden State - Brooklyn 112-95

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):

EASTERN CONFERENCE

Atlantic Division:

1. Boston 37 21 0.638

2. Toronto 34 24 0.586

3. New York 24 35 0.407

4. Philadelphia 22 36 0.379

5. Brooklyn 9 49 0.155

Central Division:

1. Cleveland 40 17 0.702

2. Indiana 30 29 0.508

. Chicago 30 29 0.508

4. Detroit 28 30 0.483

5. Milwaukee 25 31 0.446

Southeast Division:

1. Washington 34 22 0.607

2. Atlanta 32 26 0.552

3. Miami 27 32 0.458

4. Charlotte 25 33 0.431

5. Orlando 22 38 0.367

WESTERN CONFERENCE

Northwest Division:

1. Utah 36 22 0.621

2. Oklahoma City 33 25 0.569

3. Denver 26 32 0.448

4. Portland 24 33 0.421

5. Minnesota 23 36 0.390

Pacific Division:

1. Golden State 49 9 0.845 (x)

2. LA Clippers 35 23 0.603

3. Sacramento 25 34 0.424

4. LA Lakers 19 40 0.322

5. Phoenix 18 40 0.310

Southwest Division:

1. San Antonio 44 13 0.772

2. Houston 42 18 0.700

3. Memphis 34 25 0.576

4. Dallas 23 35 0.397

5. New Orleans 23 36 0.390

(x) = geplaatst voor play-offs

Programma van zondag:

LA Lakers - San Antonio

Milwaukee - Phoenix

Denver - Memphis

Washington - Utah

Toronto - Portland

Detroit - Boston

Oklahoma City - New Orleans

LA Clippers - Charlotte