Toffe fuif voor tieners bij Gezinsbond Koersel

Koersel

Beringen - Gezinsbond Koersel organiseerde vrijdag 24 februari een toffe fuif voor tieners van 10 jaar tot 14 jaar.

De meisjes kwamen in feestelijke kledij en de jongens waren stoer uitgedost. De dansvloer was drukbezet. De ouders kregen een plaatsje in de vip-ruimte en keken met een goedkeurende blik toe. Het was een leuke start van de krokusvakantie, zowel voor de tieners als de ouders. De dj en de vrijwilligers van de Gezinsbond gingen met een voldaan gevoel naar huis omdat de avond écht wel geslaagd was.