Wie speelt de finale in de Proximus League? Dit zijn de mogelijke scenario's

Vanmiddag weten we welke club in 1B finalewedstrijden mag spelen tegen Roeselare voor promotie naar eerste klasse. Wordt het Antwerp of Lierse? Dat het een spannende namiddag wordt staat nu al vast, want beide ploegen maken nog kans.

Roeselare kan zelf bepalen tegen wie het de finales om promotie naar 1A (heen op 5 maart, terug op 10 of 11 maart) speelt. Lierse en Antwerp staan met nog één wedstrijd te spelen op gelijke hoogte, maar Lierse heeft een beter doelsaldo (+14 tegenover +9 voor Antwerp).

Bij een gelijk eindklassement in de periodestand wordt het klassement als volgt bepaald: 1. overwinningen, 2. doelsaldo, 3. gemaakte doelpunten. In één geval kunnen al deze criteria straks gelijk zijn: als Lierse met 2-1 wint van Roeselare, én Antwerp met 6-0 van Lommel United. In dat geval wordt er een testwedstrijd gespeeld op neutraal terrein om de periodekampioen te bepalen.

Maar in de praktijk komt het er dus op neer dat Lierse genoeg heeft aan hetzelfde resultaat als Antwerp.

Antwerp springt nog over Lierse als:

...het thuis wint van Lommel en Lierse niet wint van Roeselare

...het thuis wint van Lommel, Lierse Roeselare klopt maar Antwerp de vijf goals achterstand in het doelsaldo nog weet om te buigen in een beter doelsaldo dan de Pallieters.

...het thuis gelijkspeelt en Lierse verliest van Roeselare

...het thuis nipt verliest en Lierse thuis een onwaarschijnlijk pak slaag krijgt van Roeselare.