Thailand waarschuwt voor toenemend risico dengue

Denguekoorts vormt een toenemend risico in Thailand, vooral in het zuiden. Dat hebben de gezondheidsautoriteiten zondag gezegd.

De autoriteiten waarschuwen dat tussen 1 januari en 18 februari al bij 4.000 mensen dengue is vastgesteld. Omdat het blijft regenen en de vakantieperiode eraan komt, zal het aantal besmettingen deze week wellicht nog toenemen, luidt het. Schoolkinderen lopen extra risico als ze tijdens de vakantie thuis blijven en in het water spelen.

Om de verspreiding van dengue tegen te gaan, wordt het publiek gevraagd om afval en gebruikt water te verwijderen. Dat zijn immers broedplaatsen van de muggen die het virus overbrengen.

Regenval en overstromingen

Dengue gaat klassiek gepaard met koorts, hoofd- en gewrichtspijn en belangrijke spierpijn. Een ernstige levensbedreigende vorm is zeldzaam.

Het zuiden van Thailand werd in december en januari getroffen door zware regenval en overstromingen. De eerste minister van het land, Prayut Chan-o-cha, noemde het de ergste ramp in de regio in dertig jaar. Vijfennegentig mensen kwamen om het leven.