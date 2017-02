Grijs weer op zondag, meer regen vanaf maandag

We krijgen een grijze zondag met veel bewolking en hier en daar wat lichte neerslag.

Door de zachte lucht klimmen de temperaturen tot 11 of lokaal 12 graden in Laag- en Midden-België en tot 6 à 8 graden in Ardennen. Er staat een matige tot aan zee vrij krachtige wind uit zuidwestelijke richtingen, zo meldt het KMI.

In de nacht van zondag op maandag blijft het overwegend bewolkt. In het tweede deel van de nacht nadert een nieuwe storing vanaf het westen en kan het aan de kust al wat beginnen regenen. De minima liggen tussen 8 graden aan de kust en 5 graden in de Hoge Venen. Er staat een matige tot soms vrij krachtige wind uit zuid tot zuidwest, met mogelijk rukwinden tot 50 à 60 km/u.

Maandag mogen we regen en buien vanaf het westen verwachten. En ook de rest van volgende week krijgen we regelmatig regen of buien en vaak veel wind. Wel blijft het zacht met maxima van 7 tot 10 graden.