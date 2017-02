Zaterdagvoormiddag stelde Sporting Hasselt Johan Houben voor als nieuwe trainer. De technische staf bestaat verder uit Frans Meeuwens (T2), beloften-en keeperstrainer Stefan Debruyne en fysiektrainer Alain Timmermans.

Houben was in het verleden al trainer van de club en omringt zich met Stefan “Stang” Debruyne en Alain Timmermans. Daarmee heeft hij twee voetbaldieren met een enorm clubhart in zijn dichtste omgeving.