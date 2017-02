Pocognoli en Brighton aan kop na winst tegen Reading, Newcastle morst met de punten

Pocognoli (l.) stond in de basis. (Archieffoto) Foto: Photo News

Brighton & Hove Albion is de nieuwe leider in de Engelse Championship. Het team van Sébastien Pocognoli versloeg zaterdag op de 34e speeldag Reading zonder problemen met 3-0. Newcastle, dat terugzakt naar de tweede stek, kwam tegen Bristol niet verder dan 2-2.

Baldock (35’), Murphy (56’) en ex-Standard-speler Anthony Knockaert (80’) zorgden voor de doelpunten. Pocognoli werd in het slot van de partij naar de kant gehaald. In de stand klimt Brighton (71 punten) naar de eerste plaats, met een punt meer dan eerste achtervolger Newcastle.

The Magpies konden hun leidersplaats niet behouden tegen Bristol. Het haalde met Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) in de basis een 0-2 achterstand op na de rust en moest zich tevreden stellen met een 2-2 gelijkspel. Matz Sels zat niet in de selectie.