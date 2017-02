Ancienne Belgique ontruimd na bommelding: “Het zou ‘boem’ kunnen doen”

“Twee voorbijgangers hoorden iemand aan de Ancienne Belgique zeggen dat de mensen beter niet zouden binnengaan omdat de zaal zou ontploffen”, zegt Ilse Van de Keere van de Brusselse politie aan onze redactie. ”Dat koppel is dat meteen bij ons op het commissariaat komen melden. We hebben geen enkel risico genomen en hebben de zaal snel laten ontruimen.”

De politie stelde een perimeter in rond de Anspachlaan en kwam met een explosievenhond ter plaatse om de zaal te controleren, zegt de politiewoordvoerder nog. De zowat duizend aanwezige concertgangers werden verzameld aan de Brusselse Beurs en op de Grote Markt.

Op het moment van de bommelding was er een concert van de Franse zangeres Jain aan de gang. Een getuige ter plaatse zegt aan het persagentschap Belga dat de ontruiming kort voor 21 uur plaatsvond, net voor het concert. “Op het moment dat het concert zou beginnen, is een personeelslid van de veiligheid het podium opgestapt en heeft het publiek gevraagd de zaal via de nooduitgangen te verlaten, zonder de reden te preciseren. De evacuatie verliep kalm”, verklaarde de getuige.

Na de controle door de politie werd de AB vrijgegeven en konden de concertgangers de zaal opnieuw betreden.

The AB is currently evacuated and police are searching the premises. More info will follow soon. #ABconcerts