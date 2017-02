Cairoli pakt meteen eerste zege in Qatar, derde plaats voor Desalle

Antonio Cairoli (KTM) heeft zaterdag op het circuit van Losail de openingswedstrijd van het WK motorcross in de MXGP-klasse gewonnen. De Italiaan was heer en meester in beide reeksen en won die allebei. De Sloveense wereldkampioen Tim Gajser (Honda) en Clément Desalle (Kawasaki) mochten mee op het podium.

In manche één hield Cairoli Desalle en Gajser af. Jérémy Van Horebeek (Yamaha) werd vijfde, Kevin Strijbos (Suzuki) elfde. Ook in de tweede manche stond er geen maat op de Italiaan, nu werden Gajser en de Fransman Romain Febvre tweede en derde. Desalle kwam als vierde over de streep, Van Horebeek werd zesde en Strijbos twaalfde.

In de eindstand pakte Cairoli het maximum van 50 punten, Gajser werd tweede (42), Desalle derde (40), Van Horebeek zevende (31) en Strijbos elfde (19). De Nederlander Jeffrey Herlings, de drievoudige wereldkampioen in de MX2, eindigde in zijn eerste race in de koningsklasse pas als achttiende. In de tweede manche liep het met een elfde plaats iets beter, in de eindstand werd hij vijftiende.

Desalle werd derde. Foto: BELGA

In de MX2 was de zege in de eerste en de tweede manche voor de Let Pauls Jonass (KTM), hij bleef twee keer de Fransman Benoit Paturel (Yamaha) en Julien Lieber (KTM) voor. Brent Van doninck (Yamaha) kwam als zeventiende en als zevende over de streep en was goed voor een twaalfde stek in de eindtand.

De tweede GP van het seizoen, die van Indonesië op het circuit van Pangkal Pinang, wordt op 5 maart gereden.