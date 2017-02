7-jarige Nederlandse jongen honderden meters meegesleurd aan rijdende auto: “Ik wilde met papa mee”

Op de ringbaan in Tilburg is vrijdagmiddag een jongetje van zeven jaar honderden meters verder gesleurd. Hij zou zich aan de deur van de rijdende wagen van zijn vader hebben vastgeklampt. “Het was de bedoeling dat hij met zijn tante zou meerijden, maar hij wilde met zijn papa mee”, zo zegt een naaste van het slachtoffer aan Algemeen Dagblad.

Honderden meters verder hield het kind het niet langer vol om zich aan de auto vast te klampen. Hij liet los in het midden van de Ringbaan Zuid en rolde over het wegdek. Het is niet geweten hoe snel de vader reed op het moment dat zijn zoontje de auto loste. De maximumsnelheid is daar 70 kilometer per uur.

Eén van de eerste auto’s die achter hen reed had niet door wat er aan het gebeuren was. “Ik zag iets op de weg liggen, dus begon af te remmen”, zegt de man. Het was pas toen hij dichtbij was dat hij zag dat het een kind was. “Toen schrok ik wel. Ik heb mijn auto dan dwars gezet en mijn dubbele pinkers opgezet.”

Verschillende wagens moesten bruusk remmen en enkele bijkomende ongevallen konden maar op het nippertje vermeden worden. Op dat moment kwamen er heel wat mensen toegelopen. Ook zijn vader was ondertussen gestopt en naar zijn zoontje toegelopen. Die zou door de luide muziek in zijn wagen en de geblindeerde ramen niets hebben gemerkt. Zijn tante zou hem toeterend achternagereden zijn, maar ze kon alle wagens niet snel genoeg passeren om hem in te halen.

Volgens de bewoners van de Ringbaan Zuid mag de jongen van geluk spreken dat hij nog leeft. “Want hier wordt soms hard gereden”, zegt één van hen aan het Algemeen Dagblad. “Goed dat alle auto’s op tijd gestopt zijn.”

Een ambulance heeft het kind met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou het goed maken en als bij wonder enkel lichtgewond zijn.