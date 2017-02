Meeuwen-Gruitrode -

De zieke Vince Winters werd zaterdag in Meeuwen uitgebreid in de bloemetjes gezet met een heuse flashmob. Hij kreeg in het stadhuis ook de burgemeestersjerp omgehangen en mocht dadelijke enkele belangrijke nieuwe wetten verzinnen. De jongeman was duidelijk in zijn nopjes met zijn nieuwe functie.