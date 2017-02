Lucie Safarova is de eerste finaliste op WTA Boedapest

Lucie Safarova (WTA 47) heeft zich zaterdag als eerste geplaatst voor de finale van het WTA-tennistoernooi van Boedapest (hard/250.000 dollar). De als tweede geplaatste Tsjechische nam in haar halve finale in de Hongaarse hoofdstad in twee sets de maat van de Duitse Carina Witthoeft (WTA 83), het werd 6-4 en 6-3.