Koning Filip krijgt nieuwe kabinetschef

Frans van Daele zwaait deze zomer af als kabinetschef van koning Filip. Dat laat het Paleis weten in een mededeling. Hij wordt vervangen door Vincent Houssiau, op dit moment kabinetschef van justitieminister Geens.

Al van zijn aantreden in 2013 was duidelijk dat Frans van Daele (69), na een lange carrière als diplomaat, niet de ambitie had om van zijn functie als kabinetschef een decennialange carrière te maken. De verwachting was toen dat Van Daele de opstartjaren van de koning zou begeleiden, inclusief de eerste regeringsonderhandelingen en een hervorming van het koningschap. Daarna zou hij de fakkel doorgeven aan een leeftijdsgenoot van koning Filip.

De exit van Van Daele zat er al een tijdje aan te komen. In mei vorig jaar schreef De Standaard dat de voorbereiding werden getroffen. Dat proces lijkt nu afgerond: vanaf deze zomer wordt Frans Van Daele vervangen door Vincent Houssiau.

Houssiau heeft een verleden in christendemocratische kabinetten. Na een adviseursrol bij toenmalig premier Leterme nam hij de leiding van het ministerie van Buitenlandse Zaken onder Steven Vanackere (CD&V). Op dit moment is Houssiau kabinetschef bij het ministerie van Justitie van Koen Geens (CD&V).

Een kabinetschef van de koning heeft een cruciale positie als verbindingsman tussen het paleis en de Belgische politiek. Toen de vervanging van Van Daele werd bekendgemaakt, vroeg de politiek dan ook inspraak in de nieuwe benoeming. Het is onduidelijk of dat gebeurd is.