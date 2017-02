Van Avermaet: “Ik was niet de sterkste vandaag”

Met een prachtig trio gingen ze naar de eindstreep van de Omloop Het Nieuwsblad: Peter Sagan (Bora-Hans Grohe), Greg Van Avermaet (BMC Racing Team) en Sep Vanmarcke (Cannondale-Drapac). Van Avermaet domineerde zijn twee gezellen in de sprint bergop en won voor het tweede jaar op rij. “Puur op de kracht”, zei televisiecommentator José De Cauwer bewonderend. Gouden Greg zelf was verrassend eerlijk na aankomst.

“Ik kende de helling van vorig jaar”, zei Van Avermaet aan Sporza. “Het is beter om op tijd aan te zetten. Het is een sprint die mij enorm goed ligt. Ik ben blij dat ze de aankomst daar gelaten hebben. Ik heb onderweg mijn deel van het werk proberen doen. Maar ik was zeker niet de sterkste vandaag. Peter reed heel rap. Voor mij en Sep was het op een gegeven moment bijten.”

“We hadden afgesproken om tot in Gent te rijden. Iedereen moest zijn deel doen. Sep begon te linkeballen, zijn goed recht, maar daar moeten wij ons niet bij neerleggen.”

“Het perfecte start van het seizoen. Als alles goed blijft gaan heb ik nu een goede kans om de Ronde Van Vlaanderen te winnen. Dat is mijn grote doel dit jaar.”

Foto: Photo News

Sagan: “Een mens mag toch naar het toilet gaan?”

Sagan stal weer de show in het interview achteraf. De Sporza-reporter die hem vroeg of hij de sprint verloor door een bocht te ruim te nemen, kreeg secondenlang een kwade blik van Sagan. En dan een droge “neen”.

“Ik kan niet elke dag winnen. Ik heb veel gewerkt vandaag. We gingen in groep naar de finish, maar ik had niet de benen om Greg nog te verslaan.”

Toen de reporter naar vermeende gezondheidsproblemen van Sagan probeerde te vissen, ving hij weer bot. “Omdat ik na de wedstrijd naar het toilet ga? Het is toch normaal dat mensen naar het toilet gaan? Niet?”

“Het was een goede wedstrijd. Net hetzelfde als vorig jaar. Ik ben tevreden.”

Oliver Naesen: “Greg is ongelofelijk”

“Het is ongelofelijk wat Greg doet, zeker met die enkelbreuk (waardoor hij pas later kon beginnen trainen, red). Ik ben heel blij voor hem. Zelf was ik er liever wat dichter bij geweest, maar het is nu zo, geen probleem.”

Jasper Stuyven: “Ik heb me boos gemaakt”

“Ik zag het gebeuren toen ze met drie wegreden op de Eikenberg. Maar ik zat zelf te ver. Mijn ploegleider had gezegd dat ik me nog rustig moest houden toen. Ik zeg niet dat ik anders had meegekunnen, maar het is toch jammer. Ik heb me daarna boos gemaakt in de achtervolging. Als het breekt moet je allemaal gewoon vol rijden. Dan maakt het niet meer uit waar de rest zit en moet je niet meer wachten op ploegmaats.”

“Morgen start ik in Kuurne-Brussel-Kuurne met rugnummer 1. Dat moet al sinds de jeugd geleden zijn, dus ik kijk er enorm naar uit. De benen waren goed vandaag, dus morgen moet er opnieuw iets mogelijk zijn.”

Jürgen Roelants: “Boven de pot gehangen”

“Vlak voor die grote valpartij op 60 kilometer had ik lekgereden. Eer ik terug was, waren de drie vooraan al vertrokken. We hebben met een man of twaalf nog het gat proberen dichtrijden, onder andere met Jasper Stuyven. Maar ze waren erg sterk, want we bleven hangen op 25 seconden. Het vat was af bij mij, ik kon niet meer doen in de kopgroep. Ik reed half ziek mee, ik heb deze week boven de pot gehangen.”