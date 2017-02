Ploegleider Van Avermaet boos over nummer van volgwagen

Gent - Valerio Piva vindt het niet kunnen dat BMC voor de Omloop Het Nieuwsblad het nummer 24 kreeg bij de volgwagens. Hij vreest zijn renners, onder wie Greg Van Avermaet, niet op tijd te kunnen bijstaan bij materiaalpech.

“Ik vind dit echt niet kunnen. Zeker in koersen zoals deze is het belangrijk een goede plaats te hebben in de karavaan”, legt hij uit aan de start van de openingsklassieker in Gent. “Op de smalle wegen is het bijna onbegonnen werk om op zijn minst 23 andere teamwagens voorbij te rijden wanneer één van je renners af te rekenen krijgt met pech. Dit is een koers uit de WorldTour. Wij hebben tot hiertoe geen punten behaald en mochten dus niet mee in de speciale lottrekking van de teams die wel al WT-punten hebben. We gingen in de pot met de andere ploegen. Alle respect voor de andere teams maar er zou een aparte loting moeten zijn onder de WorldTourploegen en dan een aparte loting onder de professioneel continentale ploegen. Het is nu zo. Op onze achterruit prijkt het nummer 24 en dat voor een team dat de laatste winnaar aflevert.”