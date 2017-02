Vete laait weer op: adidas klaagt Puma aan wegens gebruik iconische strepen

Adidas heeft in Amerika een klacht ingediend tegen Puma wegens plagiaat. De ene sportgigant beschuldigt de andere ervan onrechtmatig de iconische strepen gebruikt te hebben. Het is een zoveelste uitloper van de familievete die leidde tot de oprichting van de twee merken in 1948.

Voor 1948 runden beide broers Dassler nog samen hun Dassler Schuhfrabrik. Een vete tussen de twee mondde echter uit in de twee merken adidas en Puma. Hoewel de familieruzie in 2009 na de dood van beide heren werd bijgelegd met een vriendschappelijke voetbalmatch, blijkt lang nog niet alles koek en ei te zijn tussen de twee.

Een zoveelste voorbeeld daarvan is het feit dat de Amerikaanse afdeling van adidas een klacht heeft ingediend tegen Puma wegens plagiaat. Puma zou onrechtmatig gebruikgemaakt hebben van de iconische strepen van adidas voor de creatie van de EvoPower Vigor Camo-voetbalschoen, ondanks dat het er vier zijn in plaats van drie. Volgens adidas kan het gebruik van die strepen verwarring veroorzaken bij het publiek dat zo zou kunnen denken dat het om schoenen van hun merk gaat.

"Het gebruik van vier diagonale strepen door Puma op de zijkant van de schoen is een onverholen poging van Puma om de commerciële aantrekkingskracht die adidas met het 'drie strepen-kenmerk' heeft opgebouwd te kapen", klinkt het in de klacht.

