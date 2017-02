Kinderen klusjes laten opknappen maakt hen later succesvoller

Ze vinden het vaak vervelend om klusjes op te knappen, maar onderzoek wijst uit dat kinderen er eigenlijk wel bij varen. Die taakjes brengen hen volgens opvoedingsexpert Julie Lythcott-Haimsdan heel wat lessen bij. Zo kunnen ze in hun latere leven er de vruchten van plukken want het maakt dat ze meer kans maken op een succesvolle carrière.

"Door hen klusjes te laten opknappen, zoals het uithangen van de was en de vuilniszakken buitenzetten, leren kinderen zich realiseren dat je in het leven moet werken om er onderdeel van uit te kunnen maken", zegt Julie Lythcott-Haims.Het voormalige hoofd van de gerenomeerde Stanford University is een expert in het opvoeden van kinderen en schreef er met 'How to Raise an Adult' een boek over en gaf ook een populaire TED-talk. Ze baseert zich voor haar bevindingen onder andere op een langdurig onderzoek dat werd uitgevoerd door Harvard.

Volgens haar is het belangrijk om de kinderen in het huishouden te laten helpen. "Als kinderen bijvoorbeeld niet afwassen, wil dat zeggen dat iemand anders dat voor hen doet. Ze zijn dan niet alleen ontslaan van hun opdracht, maar leren ook niet dat er werk opgeknapt moet worden en dat elk zijn steentje moet bijdragen om tot een beter geheel te komen", klinkt het.

Betere vaardigheden

Julie Lythcott-Haims meent dan ook dat kinderen die wel helpen in huis later betere werknemers worden omdat ze in meerdere mate vaardigheden hebben ontwikkeld die maakt dat ze goed samen kunnen werken met hun collega's, ze empathischer zijn naar anderen toe en beter in staat zijn om onafhankelijk taken tot een goed einde te brengen.