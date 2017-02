Wicommedia speelt klucht

Overpelt - Wicommedia, ontstaan uit de leerkrachtentoneelgroep van WICO, nodigt u van harte uit op de opvoering van de klucht: In de sacoche, geschreven door Pol Anrys en geregisseerd door Bert Schelmans.

In een harmonisch huwelijk moeten beide partijen geregeld water in de wijn doen, dat is alom bekend. Dat hij echter tot zoveel verregaande compromissen zou gedwongen worden, had Max echt niet verwacht. Zijn nieuwe echtgenote Barbara neemt resoluut het heft in handen in zijn schoenmakerij. Zelfs haar dochter Laurence maakt hem het leven zuur. Het duurt dan ook niet lang of hij staat op ontploffen. Zijn wraak, ingefluisterd door zijn 'vriendin' Virginie, zal zoet zijn...

Zijn huisdokter, Virginie zelf, enkele klanten, een inspectrice van Delvaux, een deurwaarder, allemaal worden zij ingeschakeld om Barbara klein te krijgen. Maar de tegenstand is sluw en hardnekkig. Zal Max het onderspit delven of uiteindelijk, samen met Virginie, het groot lot winnen? Het blijft een dubbeltje op zijn kant...



In de sacoche wordt voor u opgevoerd op

vrijdag 3 en zaterdag 4 maart (20 uur),

woensdag 8 maart (14 uur),

vrijdag 10 en zaterdag 11 maart (20 uur)

in de feestzaal van WICO campus Mater Dei, Kloosterstraat in Overpelt.



Toegang: Voorverkoop: 7 euro / Kassa: 8 euro / WICO-leerlingen: 5 euro)

Reserveren: 011 642 642 (secretariaat Mater Dei, tijdens schooluren) of gsm 0475 733 810 (tussen 17 en 20 u).

of via volgende link http://mdo.wico.be

Hartelijk welkom!