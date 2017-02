Laatste schooldag in schoolgebouwen van Sinte-Lutgart

Beringen - Een laatste dag in een schoolgebouw, dat maak je niet alle dagen mee. Maar de leerlingen van Bovenbouw Sinte- Lutgart in Beringen deelden deze unieke gebeurtenis op 24 februari met de leerkrachten en opvoeders. De hele dag stonden er activiteiten gepland om afscheid te nemen van hun school.

In de voormiddag droegen de leerlingen hun steentje bij aan de grote verhuizing. De stoet leerlingen en leerkrachten trok door de straten van Beringen naar de Scholencampus. Elk naar een lokaal, op weg naar een nieuw verhaal.

Ook in de namiddag konden de leerlingen op een leuke planning rekenen. Eerst en vooral werden de verschillende klassen gevierd voor hun inzet voor de Solidariteitsweek. Ze verkochten een week lang lekkers tijdens de middagpauze. Hun inzet zorgde voor een erg mooi bedrag, dat geschonken zal worden aan Burkina Faso ter ondersteuning van de plaatselijke boeren.



Daarna werd er even gemijmerd over de tijd die ze op hun oude school beleefden, maar ook aan hun hoop en wensen voor de toekomst werd aandacht besteed. Ze schreven de belangrijkste boodschap van hun gesprek op een kaartje en lieten die hoop voor de nieuwe campus met ballonnen de lucht in. Maar de leerlingen van de bovenbouw kunnen ook feesten. Tijdens een vrij podium lieten ze zich van hun meest talentvolle kant zien. Onder luid applaus werd er gezongen en gedanst.

Na een woordje van de directeur telden alle aanwezigen samen af naar het laatste belsignaal. De confetti vloog de lucht in, klaar voor de krokusvakantie… en daarna? Een nieuw begin, allemaal samen.