Toneelgroep Horizon brengt 'De Hoofdprijs'

Grote-Brogel

Peer - Toneelgroep Horizon staat binnenkort op de planken met 'De Hoofdprijs', een blijspel van Anne Terwisscha.

Na een brand is opa noodgedwongen ingetrokken bij zijn zoon en diens vrouw. Zijn schoondochter doet er alles aan om opa in een bejaardentehuis te krijgen. Als opa echter de hoofdprijs wint bij de lotto, veranderen de zaken. Opa is nog nooit zo geliefd geweest. Maar er zijn plots meerdere kapers op de kust. Maakt zoveel geld je wel gelukkig?

De voorstellingen vinden plaats in zaal Brueghelheem, Dorpsstraat 17 in Grote-Brogel op zaterdag 4 maart, zondag 5 maart, vrijdag 10 maart en zaterdag 11 maart telkens om 20 uur en zondag 12 maart om 14.30 uur. Toegang: 8 euro. Reserveren: tel: 0497/91.58.94 tussen 17 en 20 uur of email: leonschurmans@telenet.be.