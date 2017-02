Verkeershinder in Kennedytunnel na stroomuitval

Antwerpen - De Kennedytunnel in Antwerpen kampt sinds 4 uur zaterdagochtend met een stroomuitval waardoor de verlichting in beide tunnelkokers niet werkt. Dat zegt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), dat ter plaatse op zoek is naar de oorzaak van het probleem. Om veiligheidsredenen wordt het aantal rijstroken waarover het verkeer mag rijden beperkt, wat allicht de nodige hinder zal meebrengen.

“De noodstroom werkt wel, maar de verlichting niet en het is nog niet duidelijk waar het probleem ligt”, zegt Jef Schoenmakers van AWV Antwerpen. “In samenspraak met de politie is besloten om de snelheid in de tunnel tijdelijk te beperken en enkele rijstroken af te sluiten tot het euvel verholpen is.”

Het Vlaams Verkeerscentrum bevestigt omstreeks 8.45 uur dat alvast de linkerrijstrook richting Gent afgesloten is en richting Antwerpen twee rijstroken worden afgesloten. Afhankelijk van hoeveel file dat oplevert, zal die situatie nog worden aangepast.