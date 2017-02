Staatssecretaris Demir, “Laura Lynn van de N-VA”, schiet onmiddellijk in actie

Genk - In tijden waarin imagoschade de N-VA viseert, volgt de partij zijn ‘Grote Leider’. Zodoende mag Zuhal Demir (36) zich sinds vrijdag de nieuwe staatssecretaris van Armoedebestrijding en Gelijke Kansen noemen. Dat heeft verregaande gevolgen. In de eerste plaats voor de N-VA, die met de verstandige en communicatief sterke Demir de partij én het staatssecretariaat opnieuw meer in the picture willen zetten, maar ook voor Limburg en Genk: ons soortelijk gewicht in de Wetstraat stijgt en de verkiezingen in 2018 (lokaal) en 2019 (federaal en Vlaams) worden nu wel erg pittig gekruid.

“In tegenstelling tot parlementairen als Lies Jans of Karolien Grosemans die inhoudelijk sterk zijn, heeft Zuhal ook de kracht van het beeld. Als de politiek een schlagerfestival zou zijn, is het alsof je Dana Winner tegenover Laura Lynn programmeert. Ze zingen even goed, maar de laatste heeft die x-factor waar mensen zo van houden”, beschrijft een N-VA-boegbeeld het verschil. Lees hier welke impact Zuhal Demir zal hebben op Brussel, Limburg en Genk.

De nieuwe staatssecretaris opende onmiddellijk de aanval op Unia, het voormalige Gelijkekansencentrum. “Ik vraag me af of Unia nog wel doet waarvoor het is opgericht?” aldus Demir. Lees hier alle bedenkingen van de kersverse staatssecretaris voor Gelijke Kansen.