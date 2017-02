Politie-inspecteur opgepakt voor verspreiden van racistische foto van Mechelse commissaris

De persoon die vrijdag voor verhoor werd opgepakt als verdachte in de zaak rond het verspreiden van een foto met racistische opschriften in het lokale politiekorps van Mechelen-Willebroek, is een inspecteur van het korps. Dat zegt de Mechelse afdeling van het parket van Antwerpen. De inspecteur is ook met onmiddellijke ingang geschorst. Het parket benadrukt wel dat het onderzoek nog volop loopt en het dus nog moet blijken of de verdachte inderdaad verantwoordelijk is voor de feiten.

De Mechelse afdeling van het parket van Antwerpen zegt dat het om strafrechtelijke feiten gaat die zeer ernstig genomen worden. De politie laat dan weer weten dat een groot aantal leden van het korps die de foto te zien hebben gekregen, al hun afkeuring hebben laten blijken. “Als politiekorps zullen wij naast het onderzoek, dat lopende is, ook de meest gepaste maatregelen nemen”, klinkt het. “Dit is totaal onaanvaardbaar. Wij zullen ons burgerlijke partij stellen, want dit is een blamage voor ons korps en haar medewerkers, evenals van de waarden die wij uitdragen.”

Beels was lang het gezicht van de racismebestrijding in het politiekorps van Antwerpen, daar had ze geprobeerd de cel diversiteit uit te bouwen. Dat mislukte omdat ze botste met korpschef Serge Muyters die haar taken overnam. Ze werd naar Mechelen weggepromoveerd.

Nadat de foto begon te circuleren via Whatsapp trok deze ook de aandacht van het parket dat prompt een onderzoek begon. Het is niet duidelijk hoe oud de spotprent is en waar deze vandaan komt. Korpschef Yves Bogaerts vertelt aan Vrt Nieuws dat hij goede hoop heeft dat “op korte termijn” uitgezocht kan worden waar de foto vandaan komt.