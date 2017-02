Onze bingetip ‘David Brent: Life on the Road’: uit het leven gegrepen

‘The Office’ is terug. Of toch David Brent, het pijnlijke herkenbare alter ego van Britse komiek Ricky Gervais. Die is vijftien jaar nadat hij de deur achter zich dichttrok bij het papierfabriek in Slough nu de grappenmaker van dienst binnen een bedrijf dat badkamerproducten aan de man brengt.

Gedreven door zijn drang zich te bewijzen, huurt hij muzikanten in voor de tournee van zijn band ‘Foregone Conclusion’, terwijl camera’s hem op de voet volgen. Herkenbaarheid troef dus in ‘David Brent: Life on the Road’, want even lijkt het alsof je terug in de bekroonde BBC-serie zit.

Toch vertelt de film al snel zijn eigen verhaal, doorspekt met dialogen en gênante situaties, al moet je zeker geen stevige plot verwachten. Gervais schreef veel van de liedjes zelf en ook al wordt de wereldvreemde Brent voorgesteld als een would be, de muziek klinkt best goed en de foute teksten zijn op z’n zachtst gezegd amusant. Zijn hinderlijk lachje werkt soms op de zenuwen, maar zijn verschrikkelijk (grappige) personage –en de reacties van zijn collega’s en mede-bandleden maken dat ruimschoots goed.

‘David Brent: Life on the Road’, Score: 7

Nu te zien op Netflix.